Бортпроводники вернули питомца хозяйке

Россиянка Евгения решила отправиться в отпуск в Таиланд на несколько месяцев. Не желая расставаться со своим любимым питомцем, котом Лешкой, она подготовила все документы, чтобы взять его с собой в эту длительную поездку. Однако в аэропорту Утапао животному отказали во въезде. Усатому не хватило одной из ветеринарных справок.