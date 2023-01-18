Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Бортпроводники вернули питомца хозяйке

Вечерняя Москва

Бортпроводники одной из российских авиакомпаний помогли хозяйке вернуть питомца — животное не хотели пускать в Таиланд, рассказали во вторник, 17 января, в пресс-службе перевозчика. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Бортпроводники вернули питомца хозяйке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Россиянка Евгения решила отправиться в отпуск в Таиланд на несколько месяцев. Не желая расставаться со своим любимым питомцем, котом Лешкой, она подготовила все документы, чтобы взять его с собой в эту длительную поездку. Однако в аэропорту Утапао животному отказали во въезде. Усатому не хватило одной из ветеринарных справок.

"Сотрудники местного аэропорта поставили меня перед жестким выбором — либо оплатить дорогостоящую доставку животного обратно в Россию, либо усыпить его. Тогда бортпроводники моей авиакомпании решили помочь и предложили третий вариант. Они ненадолго приютили кота. Я не ожидала такого поворота", — рассказала Евгения.

Бортпроводники вернули Лешку на родину, помогли оформить необходимый документ и, несмотря на очередные сложности в Таиланде, вернули его хозяйке. Приключения кота завершились благополучно.

"Когда бортпроводники вручили Лешку Евгении и кот обнял ее, окружающие начали аплодировать. Некоторые даже не сдержали слез. Это была очень эмоциональная встреча питомца со своей хозяйкой после такой разлуки. Своих не бросаем, это относится и к животным", — подчеркнули в пресс-службе.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители