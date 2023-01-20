Пора планировать отпуск: эксперты назвали лучшие направления

Лучшие направления для путешествий за границу назвали эксперты. На основе рекомендаций 100 блогеров, журналистов и фотографов список составил портал tutu.ru.

Фото: Don24.ru Don24.ru

«Первое место с большим отрывом заняла Турция (ее отметил каждый второй опрошенный). Это неудивительно с учетом того, что из России сейчас совершается большое количество перелетов в эту страну, там имеется большое количество курортов и экскурсионных объектов, путешественники могут выбрать как самостоятельные поездки, так и пакетные туры, а Турция в целом очень хорошо известна российскому туристу», – пишет источник.