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2 часа назад

Пора планировать отпуск: эксперты назвали лучшие направления для путешествий в 2023 году

Don24.ruиещё 1

Лучшие направления для путешествий за границу назвали эксперты. На основе рекомендаций 100 блогеров, журналистов и фотографов список составил портал tutu.ru.

Пора планировать отпуск: эксперты назвали лучшие направления
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Первое место с большим отрывом заняла Турция (ее отметил каждый второй опрошенный). Это неудивительно с учетом того, что из России сейчас совершается большое количество перелетов в эту страну, там имеется большое количество курортов и экскурсионных объектов, путешественники могут выбрать как самостоятельные поездки, так и пакетные туры, а Турция в целом очень хорошо известна российскому туристу», – пишет источник.

На втором месте списка расположилась Грузия – россиянам нравится местная кухня, а добраться на отдых в эту страну можно как воздушным, так и наземным транспортом. Кроме того, на туристов производят большое впечатление история страны и ее природа. Также в тройку лидеров вошел Узбекистан. Популярностью у путешественников пользуются горы Памир и Тянь-Шань и древние города. В десятку рекомендованных направлений вошли ОАЭ, Армения, Таиланд, Казахстан, Египет, Кыргыстан, Иран.

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