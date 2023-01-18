Траты россиян на путешествия выросли в два раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов сервиса "Слетать.ру".

Выяснилось, что больше всего выросли цены на туры в Таиланд. Рост цен в эту страну составил 80-90%. Подорожал отдых в Турции, эксперты оценивают рост в 70-80%. Туры в ОАЭ стоят больше на 65-75%.

Меньше всего подорожал отдых в Египте (45-55%) и на Кубе (20-25%).

Самыми дорогими для россиян будут путешествия на Кубу, в Таиланд и на Шри-Ланку. Цены на отдых на этих направлениях начинаются от 213 и до 250 тысяч.