«Аэрофлот» изменил правила повышения класса обслуживания

Туристы удивлены новым правилам апгрейда билетов у «Аэрофлота» в рамках программы лояльности. Зайдя в личный кабинет, чтобы привычно повысить класс обслуживания с эконома на бизнес, они не смогли это сделать:

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Чтобы пересесть в бизнес за мили теперь нужно обратиться заранее и запросить эту возможность. Причем для обладателей серебряных карт теперь эта услуга недоступна. Только голд и платинум», – сообщили туристы в редакцию TourDom.ru.

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В пресс-службе авиакомпании заверили, что апгрейд за мили на данный момент доступен для всех без исключения пассажиров. Но он возможен только при условии предварительного обращения в офис собственных продаж или контакт-центр «Аэрофлота».

Причин такого формата оказания услуг представители перевозчика не назвали. По информации источников TourDom.ru, изменить правила пришлось из-за новой отечественной системы бронирования, на которую госперевозчик перешел в конце прошлого года. Она не поддерживает часть привычных возможностей.

Благо повышение в классе за деньги по-прежнему доступно и непосредственно перед посадкой на рейс. Туристы воспользовались им, но снова были неприятно удивлены. По их наблюдениям, изменились условия и здесь – перевозчик не гарантирует предоставление услуги. В случае если к моменту вылета весь бизнес-класс будет выкуплен, клиент, оплативший повышение в классе, полетит по тарифу, прописанному в билете.

«Любая авиакомпания вправе устанавливать свои правила, свою программу лояльности. У каждой есть свои нюансы. Что касается непредоставления гарантий, тут их можно понять – перевозчик хочет сразу продать дорогой билет, а услуга повышения стоит дешевле. Ее цель – хоть что-то заработать, на непроданном бизнес-классе. Кроме того, такая политика позволяет перевозчику сохранить лояльность более платежеспособного клиента, который изначально покупает места в более высокий класс обслуживания», – говорит управляющий директор Biletix Александр Мишин.

После неудачной попытки апгрейда пассажир, конечно же, получит свои деньги назад за неоказанную услугу. Однако за возвратом еще и нужно обратиться через контактный центр или офис – автоматически деньги не придут на счет. Туристы ждали совсем иного отношения:

«Раньше было такое условие, что место не гарантируется, но при апгрейде за мили. С этим можно смириться. И совсем по-другому эту ситуацию воспринимаешь, когда тратишь 31 тысячу за повышение на рейсе в Анталью и остаешься без гарантии, что тебя посадят в бизнес», – негодуют туристы.