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1 час назад

Пассажиры подавшего сигнал бедствия над океаном самолета описали свои ощущения

Lenta.ruиещё 1

Пассажиры рейса Qantas рассказали о своих ощущениях, когда самолет подал сигнал бедствия, пролетая над Тихим океаном. Об этом сообщает Daily Mail.

Пассажиры подавшего сигнал бедствия самолета описали свои ощущения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После благополучного приземления путешественники, выходя из самолета, рассказали встречавшим их журналистам о полете с неисправным двигателем. Один из пассажиров заявил, что почувствовал лишь «легкую дрожь», а другой описал это как «неровную турбулентность».

Уточняется, что самолет Boeing 737 направлялся из Новой Зеландии в Австралию. После трех часов полета у воздушного судна возникла проблема с одним из двух двигателей. В итоге лайнер автоматически подал сигнал бедствия, который означает, что самолет находится в неминуемой опасности и нуждается в экстренной помощи. Спустя час он благополучно приземлился в Сиднее, хотя опасность существовала до момента остановки Boeing. В качестве мер предосторожности были переведены в режим ожидания аварийные бригады аэропорта, в том числе скорая помощь и полиция.

Новости путешествий,Boeing,
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