Пассажиры подавшего сигнал бедствия самолета описали свои ощущения

После благополучного приземления путешественники, выходя из самолета, рассказали встречавшим их журналистам о полете с неисправным двигателем. Один из пассажиров заявил, что почувствовал лишь «легкую дрожь», а другой описал это как «неровную турбулентность».

Уточняется, что самолет Boeing 737 направлялся из Новой Зеландии в Австралию. После трех часов полета у воздушного судна возникла проблема с одним из двух двигателей. В итоге лайнер автоматически подал сигнал бедствия, который означает, что самолет находится в неминуемой опасности и нуждается в экстренной помощи. Спустя час он благополучно приземлился в Сиднее, хотя опасность существовала до момента остановки Boeing. В качестве мер предосторожности были переведены в режим ожидания аварийные бригады аэропорта, в том числе скорая помощь и полиция.