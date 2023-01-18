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47 минут назад

В Приангарье возобновили прямые рейсы в Китай

РИА "ФедералПресс"

Авиакомпания «ИрАэро» возобновила авиарейсы по маршруту Иркутск – Харбин. Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100. Об этом сообщает перевозчик.

В Приангарье возобновили прямые рейсы в Китай
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы по маршруту Иркутск – Харбин. Полеты будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам», – говорится в сообщении.

Улететь на родину жители Приангарья смогут во вторник и субботу. Известно, что полеты в Китай были приостановлены с начала 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. В дальнейшем в планах авиакомпании открыть вылеты в Маньчжурию.

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