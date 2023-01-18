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41 минуту назад

В Алма-Ате утвердили размер туристического взноса

Мир24

Южная столица Казахстана вводит туристический взнос: 5% за каждые сутки пребывания. Деньги будут взимать в местах размещения, за исключением хостелов, гостевых домов и арендного жилья. Решение на внеочередной сессии маслихата утвердили депутаты Алма-Аты, передают местные СМИ.

В Алма-Ате утвердили размер туристического взноса
Фото: Мир24Мир24

«Взимание осуществляется операторами (гостиницами), которые информируют иностранцев о взимаемом туристском взносе, ведут учет и перечисляют в местный бюджет. Согласно Бюджетному кодексу Республики Казахстан, туристский взнос для иностранцев является неналоговым поступлением в государственный бюджет», – сказал на заседании в своем докладе заместитель акима города Алишер Абдыкадыров.

По его словам, платеж ввели из-за притока иностранных туристов. Так, в Алма-Ате за шесть месяцев 2021 года приехали 54 тысячи иностранцев, а в 2022 году за такой же период – 151 тысяча, то есть в 2,8 раза больше. При этом, как заверил замакима, взнос скорректируют, если число въезжающих уменьшится.

Ожидается, что город в 2023 году посетят более 400 тысяч иностранцев, и доходы от турвзноса составят 2 млрд 342 млн тенге.

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