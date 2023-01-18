Число российских туристов в Узбекистане выросло в три раза

Число туристов из России в Узбекистане по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021-м, до 567,7 тыс. человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомстат.

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В 2021 году республику посетили 190,5 тыс. россиян. Однако итоги 2022-го превысили и показатели допандемийного 2019-го, когда в Узбекистан приехали почти 450 тыс. туристов из России. За январь - декабрь 2022 года Узбекистан посетили всего 5,2 млн иностранцев.

При этом россияне стабильно занимают четвертое место по турпотоку в страну, уступая жителям Казахстана, Таджикистана и Киргизии.