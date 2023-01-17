Стало известно, как сэкономить до 60 процентов на отдыхе в Турции

Как отмечают специалисты, летний отдых на курортах Турции подорожал примерно на 30 процентов. Однако россияне могут сэкономить, купив тур по акции раннего бронирования со скидками в 40-60 процентов.

Так, до конца января 2023 года туры в трехзвездочные отели Турции по программе "все включено" с вылетом в июне можно купить по акции раннего бронирования за 44-47 тысяч рублей на человека, в четырехзвездочные — за 46-58 тысяч, в пятизвездочные — за 52-98 тысяч.