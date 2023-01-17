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10 минут назад

Россиянам рассказали, как сэкономить до 60 процентов на отдыхе в Турции

Мария Иглина

Эксперты подсказали россиянам эффективный способ выгодно отдохнуть в Турции. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стало известно, как сэкономить до 60 процентов на отдыхе в Турции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отмечают специалисты, летний отдых на курортах Турции подорожал примерно на 30 процентов. Однако россияне могут сэкономить, купив тур по акции раннего бронирования со скидками в 40-60 процентов.

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Так, до конца января 2023 года туры в трехзвездочные отели Турции по программе "все включено" с вылетом в июне можно купить по акции раннего бронирования за 44-47 тысяч рублей на человека, в четырехзвездочные — за 46-58 тысяч, в пятизвездочные — за 52-98 тысяч.

Ранее россиянам раскрыли особенности оформления шенгена.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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