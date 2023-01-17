Стало известно, как сэкономить до 60 процентов на отдыхе в Турции

Эксперты подсказали россиянам эффективный способ выгодно отдохнуть в Турции. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как отмечают специалисты, летний отдых на курортах Турции подорожал примерно на 30 процентов. Однако россияне могут сэкономить, купив тур по акции раннего бронирования со скидками в 40-60 процентов.
Так, до конца января 2023 года туры в трехзвездочные отели Турции по программе "все включено" с вылетом в июне можно купить по акции раннего бронирования за 44-47 тысяч рублей на человека, в четырехзвездочные — за 46-58 тысяч, в пятизвездочные — за 52-98 тысяч.