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1 час назад

Туры в Таиланд остаются в топе продаж

TourDom

Неразбериха с правилами въезда в Таиланд, смутившая туристов на прошлой неделе, не оказала значительного влияния на спрос. «Мы не отмечаем особых отклонений в динамике продаж, поскольку ситуация быстро прояснилась. Напротив, за период с 7 по 11 января количество забронированных заявок увеличилось по сравнению с праздничными датами. Таиланд остается лидером ежедневных продаж», – сообщили редакции в ANEX Tour.

Туры в Таиланд остаются в топе продаж
Фото: TourDomTourDom

В основном сейчас востребованы заезды в конце января и в течение февраля, но и есть и бронирования на март. По данным туроператора, в Паттайе туристы предпочитают отели 3* и 4* преимущественно, на Пхукете и Самуи размещение выбирают подороже – категории 4–5*.

В телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» подтверждают: случаи, когда туристы отказывались бы от поездок в Таиланд из-за неясности с правилами въезда, единичны. «У меня хотели в Таиланд, но в итоге поехали в ОАЭ», – написала одна из участниц дискуссии. Некоторые туристы колебались, но потом все же покупали туры. Турагенты отмечают, что в ряде регионов турам в Таиланд нет альтернативы: в Сибири и на Дальнем Востоке это направление считается наиболее популярным зимой.

Редакция выяснила, сколько стоят сейчас туры экономкласса в Таиланд из разных городов. Так, 29 января из Красноярска можно улететь на 10 дней в Pattaya Garden за 176 тыс. на двоих. Жителю Екатеринбурга отдых с размещением в Pattaya Park и перелетом «Аэрофлотом» обойдется в 164 тыс. Из Москвы такой же тур можно приобрести за 180 тыс. Отдохнуть на Пхукете вдвоем можно, имея хотя бы 200 тыс.

Напомним, власти Таиланда 7 января анонсировали ужесточение правил въезда, а спустя 2 дня отказались от этих намерений.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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