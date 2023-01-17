Стюардесса показала способ запереть номер отеля без ключа

Стюардесса сняла видео, в котором показала необычный способ запереть дверь в номере отеля без ключа с помощью вешалок. Ролик она разместила в аккаунте в TikTok и напугала подписчиков «своей паранойей».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Бортпроводница на видео объясняет, что в случае пожара обычный замок безопастности в отеле разблокируется при нажатии вниз и любой человек сможет проникнуть внутрь. Поэтому она рекомендовала использовать для закрытия двери две вешалки. Девушка повесила их друг на друга, зацепив крючок первой вешалки за верхнюю защелку, а планкой второй вешалки захватив ручку двери. Таким образом, даже в случае разблокировки дверей никто не сможет попасть внутрь, объяснила девушка.

В комментариях пользователи отреагировали на ролик неоднозначно, заметив, что у стюардессы паранойя по поводу безопасности. Другие комментаторы добавили, что в случае пожара и экстренной ситуации человека в номере не смогут спасти из-за вешалок.