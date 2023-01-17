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2 часа назад

Соцреклама повысила интерес россиян к промышленному туризму

РИА "ФедералПресс"

Оператор соцрекламы совместно с Минпромторгом России провели в 2022 году информационно-рекламную кампанию предприятий, открытых для промышленного туризма, что позволило в несколько раз увеличить количество граждан, желающих посетить российские промышленные предприятия.

Соцреклама повысила интерес россиян к промышленному туризму
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Проект акселератора возник, когда мы поняли, что у людей есть серьезный интерес к промышленности, многим хочется понять, что скрывается там, за стенами заводов. Сегодня в проекте промышленного туризма АСИ и Минпромторга уже 50 регионов и 400 предприятий», – отметил заместитель главы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

Он добавил, что кампания позволила жителям страны развеять стереотипы о российских производителях, ведь это давно уже не старые производства, а современные, высокотехнологичные и инновационные предприятия.

«Запустив партнерскую рекламную кампанию, мы убедились, насколько велик интерес у жителей России к посещению промышленных предприятий. Многие даже не подозревали о том, что сегодня можно пройти через проходные, узнать, как работает ГЭС, ведется добыча угля, конструируются роботы или вызревают сыры», – рассказала идеолог промышленного туризма Ольга Шандуренко.

Благодаря акселератору и соцрекламе многие предприятия смогли кратно увеличить количество промышленных туристов. Например, кемеровский «Азот», входящий в число крупнейших производителей азотных удобрений в России, провел экскурсии для более 2000 туристов за 2022 год, что в 4 раза больше, чем в 2021 году.

По словам заместителя генерального директора АНО ИРИ по социальной рекламе Андрея Воронкова, подобные проекты дарят возможность познакомиться с ведущими предприятиями страны, разными профессиями и определить свой карьерный путь.

Новости путешествий,Алексей Беспрозванных,Андрей Воронков,Минпромторг,
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