В Алма-Ате введут туристский взнос

Депутаты города Алма-Аты утвердили введение ставки туристского взноса для иностранцев в размере 5% от стоимости пребывания в гостинице. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Алма-Аты.
"Утверждена ставка туристского взноса для иностранцев в Алматы. Она составит 5% от стоимости пребывания. Подобная практика введена во многих туристических странах. Взнос будет направлен на развитие туризма Алматы", - говорится в сообщении.
Туристский взнос будут взимать гостиницы за каждые сутки пребывания иностранцев, а затем перечислять средства в местный бюджет. При этом такой взнос не будут взимать в хостелах, гостевых домах и при аренде жилья.
Расчет ставок туристского взноса для иностранцев будут проходить на основе статистических данных прошлого календарного года.
"В случае увеличения количества иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от 12% и выше, применяется ставка в размере 5% от стоимости пребывания. В случае снижения количества иностранных туристов в местах размещения, размер ставки туристского взноса для иностранцев подлежит корректировке", - пояснил заместитель руководителя администрации Алма-Аты Алишер Абдыкадыров.