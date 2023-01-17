В Алма-Ате введут туристский взнос

Депутаты города Алма-Аты утвердили введение ставки туристского взноса для иностранцев в размере 5% от стоимости пребывания в гостинице. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Алма-Аты.

"Утверждена ставка туристского взноса для иностранцев в Алматы. Она составит 5% от стоимости пребывания. Подобная практика введена во многих туристических странах. Взнос будет направлен на развитие туризма Алматы", - говорится в сообщении.

Туристский взнос будут взимать гостиницы за каждые сутки пребывания иностранцев, а затем перечислять средства в местный бюджет. При этом такой взнос не будут взимать в хостелах, гостевых домах и при аренде жилья.