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59 минут назад

Россиянам рекомендовали отказаться от шенгена в одну страну Европы

Lenta.ru

Российским путешественникам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в одну страну — Хорватию. Об этом заявила руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт, передает TourDom.

Россиянам рекомендовали отказаться от шенгена в одну страну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Не рекомендую подаваться на шенген в Хорватию тем, кто не собирается в эту страну или хочет сделать визу просто "чтоб была"», — уточняет эксперт.

При этом Эрфурт объяснила, что статистики по визам в Хорватию пока нет, поэтому сложно спрогнозировать, какие решения будут принимать в консульствах.

Отмечается, что россияне пока не проявили большого интереса к открытию визовых центров Хорватии. Подать заявление можно без очереди, уточняет TourDom.

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