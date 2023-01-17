Россиянам рекомендовали отказаться от шенгена в одну страну

Российским путешественникам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в одну страну — Хорватию. Об этом заявила руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт, передает TourDom.

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«Не рекомендую подаваться на шенген в Хорватию тем, кто не собирается в эту страну или хочет сделать визу просто "чтоб была"», — уточняет эксперт.

При этом Эрфурт объяснила, что статистики по визам в Хорватию пока нет, поэтому сложно спрогнозировать, какие решения будут принимать в консульствах.