В АТОР оценили слух об отмене системы «все включено» в Турции

Не так давно ряд турецких чиновников ради экономии средств рекомендовал отельерам страны постепенно переходить с системы all inclusive ("все включено") на так называемый полупансион.

Фото: Inc-News Inc-News

Эту тему растиражировали сначала турецкие, а затем и мировые, в том числе, российские издания.

Понятно, что наши туристы сразу заволновались. Ведь Турция уже не первый год является самым простым и недорогим способом отдохнуть за границей на море.

Не секрет, что подавляющее число россиян заказывает номера там, где «все включено» - шведский стол, бесплатные напитки, бесплатные же шезлонги, зонтики, аниматоры и прочий сервис.

Полупансион выглядит более скромным – завтрак и ужин, в которые не входят крепкие напитки.

На фоне того, что откровенно расстроенные россияне принялись очень бурно обсуждать ситуацию в соцсетях, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) дали комментарий на эту тему.

Как сообщается на телеграмм-канале организации, на самом деле никто отменять привычную систему «все включено» в Турции не собирается.

All inclusive является главной «фишкой» турецких отельеров, рассчитывающих на массового туриста. Это то, ради чего сотни тысяч туристов и едут в страну.

Что касается источников всех этих слухов, все началось с жалоб владельцев отелей на падающую прибыль, на что некоторые чиновники посоветовали им поискать способы оптимизировать расходы – например, перейти на полупансион.