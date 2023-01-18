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2 часа назад

Названы страны, которые легко выдают шенгенские визы россиянам

СОВАиещё 1

Россиянам рассказали, какие страны без особых проблем выдают шенгенские визы, несмотря на отмену упрощенного режима. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, пишет РИА ФАН.

Названы страны, которые легко выдают шенгенские визы россиянам
Фото: СОВАСОВА

По словам специалистов, визовые центры Венгрии выдают россиянам необходимые для въезда в страну документы. Однако только строго на срок поездки. При этом сейчас прямых рейсов в европейскую страну нет.

Также россиянам выдаёт визы и Исландия. Для этого нужно получить соответствующее разрешение от посольства.

В Ассоциации туроператоров сообщили, что Швеция вообще отменила все ограничения на выдачу виз россиянам. В стране разрешили гражданам РФ въезд на их территорию. При этом никаких проблем нет и в Швейцарии. Страна без особых трудностей предоставляет разрешительные документы. Особенно везёт тем, у кого недавно был шенген.

Кроме того, горнолыжные курорты Южной Кореи планируют принимать путешественников из России. Азиатская страна рассчитывает на увеличение турпотока. Отмечается, что туристам не нужны ни прививки, ни тесты, ни виза. Необходимо лишь получить электронное разрешение K-ETA на въезд.

Новости путешествий,Шенген,Ассоциация туроператоров России,
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