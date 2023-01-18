Названы страны, которые легко выдают шенгенские визы россиянам

Россиянам рассказали, какие страны без особых проблем выдают шенгенские визы, несмотря на отмену упрощенного режима. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, пишет РИА ФАН.

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По словам специалистов, визовые центры Венгрии выдают россиянам необходимые для въезда в страну документы. Однако только строго на срок поездки. При этом сейчас прямых рейсов в европейскую страну нет.

Также россиянам выдаёт визы и Исландия. Для этого нужно получить соответствующее разрешение от посольства.

В Ассоциации туроператоров сообщили, что Швеция вообще отменила все ограничения на выдачу виз россиянам. В стране разрешили гражданам РФ въезд на их территорию. При этом никаких проблем нет и в Швейцарии. Страна без особых трудностей предоставляет разрешительные документы. Особенно везёт тем, у кого недавно был шенген.