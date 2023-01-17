Чемодан, утерянный авиакомпанией, нашелся спустя 4 года

Эйприл Гэвин рассказала, что в 2018 году она летела домой из Чикаго. Оказалось, в процессе перелета авиакомпания потеряла ее багаж и не смогла найти его. Американке выплатили компенсацию за некоторые потерянные вещи, хотя сумма ущерба была значительно больше.

Спустя четыре года ей позвонили и сообщили, что чемодан нашелся в аэропорту Хьюстона, куда прилетел из Гондураса. Сумка была слегка повреждена и изношена, но содержимое не пострадало. Позже представители авиакомпании сообщили, что часть трудностей с отслеживанием багажа заключалась в том, что он не был должным образом отсканирован.