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1 час назад

Чемодан, утерянный авиакомпанией, нашелся спустя 4 года

Газета.Ru

Жительница США, чей багаж бы потерян во время перелета, нашла свой чемодан спустя четыре года, пишет UPI.

Чемодан, утерянный авиакомпанией, нашелся спустя 4 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эйприл Гэвин рассказала, что в 2018 году она летела домой из Чикаго. Оказалось, в процессе перелета авиакомпания потеряла ее багаж и не смогла найти его. Американке выплатили компенсацию за некоторые потерянные вещи, хотя сумма ущерба была значительно больше.

Спустя четыре года ей позвонили и сообщили, что чемодан нашелся в аэропорту Хьюстона, куда прилетел из Гондураса. Сумка была слегка повреждена и изношена, но содержимое не пострадало. Позже представители авиакомпании сообщили, что часть трудностей с отслеживанием багажа заключалась в том, что он не был должным образом отсканирован.

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