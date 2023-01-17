В Новосибирске запустили прямые рейсы на Шри-Ланку

Жителям сибирской столицы стали доступны чартеры на Шри-Ланку. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров .

«Туроператоры FUN&SUN и Coral Travel будут вместе загружать рейсы новой чартерной программы из трех городов, в том числе из Новосибирска», – говорится в сообщении.

Благодаря новой программе рейсов крупнейшего чартерного перевозчика AZUR air станет больше. Прямой вылет до Шри-Ланка будет доступен жителям шести российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Самары. Программа стартует 7 февраля и продлится до 10 мая. Продолжительность туров 12 ночей. Согласно требованиям авиаперевозчика, норма провоза багажа – 10 кг и ручная кладь не больше 5 кг.