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2 часа назад

В Новосибирске запустили прямые рейсы на Шри-Ланку

РИА "ФедералПресс"

Жителям сибирской столицы стали доступны чартеры на Шри-Ланку. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

В Новосибирске запустили прямые рейсы на Шри-Ланку
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Туроператоры FUN&SUN и Coral Travel будут вместе загружать рейсы новой чартерной программы из трех городов, в том числе из Новосибирска», – говорится в сообщении.

Благодаря новой программе рейсов крупнейшего чартерного перевозчика AZUR air станет больше. Прямой вылет до Шри-Ланка будет доступен жителям шести российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Самары. Программа стартует 7 февраля и продлится до 10 мая. Продолжительность туров 12 ночей. Согласно требованиям авиаперевозчика, норма провоза багажа – 10 кг и ручная кладь не больше 5 кг.

Тур предполагает экскурсионную программу и пляжный отдых.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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