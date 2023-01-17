Стоимость летнего отдыха в Турции в 2023 году выросла

"Контрактные цены на летнюю Турцию в этом году выше примерно на 30%, чем в прошлом, но у туристов пока есть возможность сэкономить, купив тур по раннему бронированию со скидками в 40-60% и фактически в беспроцентную рассрочку", - отмечается в сообщении.

До конца января туры в трехзвездочные отели Турции на "все включено" с вылетом в июне можно купить по акции раннего бронирования за 44-47 тыс. рублей на человека (88-94 тыс. рублей на двоих), туры в отели категории "четыре звезды" - за 46-58 тыс. рублей на человека (92-116 тыс. рублей на двоих), а туры в пятизвездочные отели - за 52-98 тыс. рублей на человека (104-196 тыс. рублей на двоих). Как уточнили в ассоциации, это минимальные цены. В зависимости от категории номера и отеля сумма может быть существенно выше.