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2 часа назад

Стоимость летнего отдыха в Турции в 2023 году выросла примерно на 30%

ТАСС

Стоимость летнего отдыха в Турции в 2023 году будет примерно на 30% выше, чем годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоимость летнего отдыха в Турции в 2023 году выросла
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Контрактные цены на летнюю Турцию в этом году выше примерно на 30%, чем в прошлом, но у туристов пока есть возможность сэкономить, купив тур по раннему бронированию со скидками в 40-60% и фактически в беспроцентную рассрочку", - отмечается в сообщении.

Наибольший рост стоимости - до 40% - зафиксирован на туры с проживанием в пятизвездочных отелях в связи с высокой популярностью гостиниц высокого уровня.

До конца января туры в трехзвездочные отели Турции на "все включено" с вылетом в июне можно купить по акции раннего бронирования за 44-47 тыс. рублей на человека (88-94 тыс. рублей на двоих), туры в отели категории "четыре звезды" - за 46-58 тыс. рублей на человека (92-116 тыс. рублей на двоих), а туры в пятизвездочные отели - за 52-98 тыс. рублей на человека (104-196 тыс. рублей на двоих). Как уточнили в ассоциации, это минимальные цены. В зависимости от категории номера и отеля сумма может быть существенно выше.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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