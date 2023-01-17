Какие страны чаще всего дают россиянам мультишенген

«По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария. По информации визовых специалистов, среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи «длинных» виз - Франция и Италия (визы на шесть месяцев и год)», - говорится в сообщении.