Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
41 минуту назад

АТОР: Франция и Италия чаще всего дают россиянам мультишенген

Агентство «Москва»

Из всех европейских стран Франция и Италия наиболее лояльны в выдаче виз россиянам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Какие страны чаще всего дают россиянам мультишенген
Фото: UnsplashUnsplash

По сводным данным туроператоров «Русский Экспресс», PAC Group, TEZ TOUR и ICS Travel Group, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели.

«По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария. По информации визовых специалистов, среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи «длинных» виз - Франция и Италия (визы на шесть месяцев и год)», - говорится в сообщении.

По информации АТОР, Австрия, Венгрия и Словения оформляют в основном однократные визы. Греческое консульство также выдает короткий и однократный шенген. Въезд с туристическими целями запрещен в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

Понять логику консульств ЕС в вопросе выдаваемых виз сейчас невозможно, считают эксперты.

«Самые жесткие требования действуют у Германии. Для получения визы в Германию от россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку европейской страховой компании. Аналогичные требования по страхованию также предъявляют консульства Словении и Мальты», - добавили в Ассоциации.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители