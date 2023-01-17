Какие страны чаще всего дают россиянам мультишенген

Из всех европейских стран Франция и Италия наиболее лояльны в выдаче виз россиянам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По сводным данным туроператоров «Русский Экспресс», PAC Group, TEZ TOUR и ICS Travel Group, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели.
«По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария. По информации визовых специалистов, среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи «длинных» виз - Франция и Италия (визы на шесть месяцев и год)», - говорится в сообщении.
По информации АТОР, Австрия, Венгрия и Словения оформляют в основном однократные визы. Греческое консульство также выдает короткий и однократный шенген. Въезд с туристическими целями запрещен в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.
Понять логику консульств ЕС в вопросе выдаваемых виз сейчас невозможно, считают эксперты.
«Самые жесткие требования действуют у Германии. Для получения визы в Германию от россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку европейской страховой компании. Аналогичные требования по страхованию также предъявляют консульства Словении и Мальты», - добавили в Ассоциации.