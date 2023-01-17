Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Мексика стала тщательнее проверять приезжих россиян

Vse42.ru

Документы и брони туристов из РФ стали проверять более внимательно при въезде в Мексику. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Мексика стала тщательнее проверять приезжих россиян
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По данным партнеров туроператоров, в Мексике участились случаи запрета на въезд в страну туристов из России и их последующей депортации. Так, правила посещения страны стали более жесткими в связи с тем, что многие используют поездку лишь с одной целью: попасть с США и нелегально там остаться.

По этой причине туристам, из РФ в том числе, при прилете необходимо иметь обратный билет, бронь в отеле и деньги на счетах. Если рейс чартерный, то билеты должны быть от одной компании в обе стороны. Тех, у кого все документы в наличии и не вызывают вопросов, могут беспрепятственно попасть в Мексику.

При этом отмечается, что туристов из России в настоящее время немного. Это связано с дороговизной билетов – прямого авиасообщения между странами нет, говорится на сайте АТОР.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители