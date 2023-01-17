Мексика стала тщательнее проверять приезжих россиян

Документы и брони туристов из РФ стали проверять более внимательно при въезде в Мексику. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным партнеров туроператоров, в Мексике участились случаи запрета на въезд в страну туристов из России и их последующей депортации. Так, правила посещения страны стали более жесткими в связи с тем, что многие используют поездку лишь с одной целью: попасть с США и нелегально там остаться.

По этой причине туристам, из РФ в том числе, при прилете необходимо иметь обратный билет, бронь в отеле и деньги на счетах. Если рейс чартерный, то билеты должны быть от одной компании в обе стороны. Тех, у кого все документы в наличии и не вызывают вопросов, могут беспрепятственно попасть в Мексику.