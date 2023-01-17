Российских туристов в Узбекистане стало больше

В Узбекистане стало больше российских туристов. По сравнению с предыдущим годом поток увеличился в три раза – до 567,7 тыс. человек, информирует РИА «Новости» со ссылкой на узбекистанский госкомстат.

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В 2021 году в республику приезжали 190,5 тыс. россиян, а в 2022 году показатели превысили допандемийный 2019 год, когда в Узбекистане побывали около 450 тыс. туристов из России.

В целом россияне находятся на четвертом месте по турпотоку в Узбекистан. Чаще приезжают только из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. В целом в минувшем году количество иностранцев, посетивших республику, увеличилось в 2,8 раза – до 5,2 млн человек.