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1 час назад

Золотая Миля признана «лучшим местом для велосипедных прогулок» в ЮАР

ТВ БРИКС

Согласно исследованию, проведенному на основе отзывов популярного туристического сайта, Золотая Миля Дурбана – набережная и пляж – была названа лучшим местом для бега и велосипедных прогулок в Южной Африке.

Названо лучшее место для велосипедных и пеших прогулок в ЮАР
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

В ходе исследования были проанализированы отзывы более чем 760 велосипедных маршрутах, беговых дорожках и популярных местах для плавания в разных странах, чтобы выяснить, какие достопримечательности настолько удовлетворили посетителей, что они стали делиться положительными впечатлениями.

Затем результаты были ранжированы по порядку, чтобы назвать лучшие места для бега, плавания и прогулок на велосипеде в каждой стране и понять, какие государства занимают первое место по каждому виду активности.

Как сообщает Pretoria News, партнер сети TV BRICS, в топ-5 лучших мест для бега, плавания и велоспорта в Южной Африке попали следующие места:
  • Золотая Миля, Дурбан. Дурбанский ботанический сад, Дурбан.
  • Национальный ботанический сад Претории, Претория.
  • Йоханнесбургский ботанический сад, Йоханнесбург. Тропа утесов Хермануса, Херманус.
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