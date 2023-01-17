Названо лучшее место для велосипедных и пеших прогулок в ЮАР

Согласно исследованию, проведенному на основе отзывов популярного туристического сайта, Золотая Миля Дурбана – набережная и пляж – была названа лучшим местом для бега и велосипедных прогулок в Южной Африке.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

В ходе исследования были проанализированы отзывы более чем 760 велосипедных маршрутах, беговых дорожках и популярных местах для плавания в разных странах, чтобы выяснить, какие достопримечательности настолько удовлетворили посетителей, что они стали делиться положительными впечатлениями.

Затем результаты были ранжированы по порядку, чтобы назвать лучшие места для бега, плавания и прогулок на велосипеде в каждой стране и понять, какие государства занимают первое место по каждому виду активности.