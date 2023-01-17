Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать на рейсы заранее из-за снегопада

Агентство «Москва»иещё 1

Из-за сильного снегопада в Москве и Московской области пассажирам рекомендуется заранее прибывать в международный аэропорт Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В Шереметьево дали рекомендацию пассажирам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«С самого утра в столице сильный снегопад. А в некоторых районах Москвы и области идет даже снег с дождем! Дорожное движение может быть затруднено. В связи с этим, пожалуйста, прибывайте в аэропорт заранее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пассажирам рекомендовано для поездок в аэропорт пользоваться поездами «Аэроэкспресс».

Ранее сообщалось, что утром 17 января в столичных аэропортах было задержано и отменено 33 рейса.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители