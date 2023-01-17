В Шереметьево дали рекомендацию пассажирам

Из-за сильного снегопада в Москве и Московской области пассажирам рекомендуется заранее прибывать в международный аэропорт Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«С самого утра в столице сильный снегопад. А в некоторых районах Москвы и области идет даже снег с дождем! Дорожное движение может быть затруднено. В связи с этим, пожалуйста, прибывайте в аэропорт заранее», - говорится в сообщении.
Отмечается, что также пассажирам рекомендовано для поездок в аэропорт пользоваться поездами «Аэроэкспресс».
Ранее сообщалось, что утром 17 января в столичных аэропортах было задержано и отменено 33 рейса.