Россиянам рассказали о главных ошибках при получении визы

Получить визу в ту или иную европейскую страну достаточно просто, однако в США можно даже не попасть, если человек не понравился послу. Об основных ошибках россиян при получении разрешения на въезд рассказала визовый агент Ксения Визова.

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"Люди почему-то думают, что у каждого желающего получится это провернуть, главное, иметь средства. Но самый большой миф о получении визы – это то, что ее можно купить", – поделилась она в беседе с "Мослентой".

Эксперт подчеркнула, что у граждан РФ нет точного понимания важности этого документа. Так, часто россияне не приходят на собеседования с представителями стран, а иногда даже уходят, увидев большую очередь. По словам Визовой, подобное поведение послы посчитают некрасивым.