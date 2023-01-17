Первый поезд по маршруту Китай — Европа отправился в Москву

Товарный состав, груженный строительным оборудованием китайского производства, впервые в 2023 году отправился в рейс из города Лючжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район, юг Китая) по маршруту Китай — Европа в Москву. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа.

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Как отмечается, большая часть строительной техники, включающей автогрейдеры, погрузчики и дорожные катки, была экспортирована крупным китайским производителем Liugong Machinery Co., штаб-квартира которого располагается в Лючжоу.

По данным подразделения государственной компании China State Railway, с момента запуска 18 мая 2021 года прямого железнодорожного сообщения между Лючжоу и Москвой из этого автономного района Китая было совершено 20 таких рейсов и перевезено более 2 тыс. контейнеров со строительной техникой.