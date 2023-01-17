Российская авиакомпания запустила рейс из Самары в Самарканд

Российская авиакомпания Utair начала выполнять рейсы из Самары в узбекский Самарканд. По этому направлению самолеты будут летать в первый день недели, говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

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Президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов напомнил, что Utair обеспечивает авиасообщение Самары с крупными региональными центрами, такими как Москва, Екатеринбург, Нижневартовск и Уфа. При этом параллельно перевозчик развивает зарубежную маршрутную сеть. Так, в минувшем году самолеты начали летать из Самары в Баку, а в текущем году запускается рейс в Самарканд.

Компания играет ведущую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России. В маршрутной сети Utair более 120 направлений. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ, Таджикистан и другие государства.