Жителям двух российских регионов упростят полеты в Таиланд

Туроператор Fun&Sun запускает чартеры в Паттайю из Кемерово и Владивостока. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
С начала февраля жителям двух российских регионов станет проще летать на популярный курорт Таиланда. Рейсы будут осуществляться раз в десять дней на самолетах авиакомпании Azur Air.
Отмечается, что полетная программа из Владивостока в Паттайю стартует с 3 февраля и продлится до 14 мая. При этом первый самолет из Кемерово в Паттайю полетит 6 февраля, последний — 17 мая.
Туристам Fun&Sun из Владивостока десятидневный тур в Паттайю обойдется примерно в 163 тысячи рублей на двоих. За путевку на тайский курорт на девять ночей путешественникам из Кемерово придется заплатить чуть меньше, а именно от 150,5 тысячи рублей на двоих.