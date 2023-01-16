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1 час назад

Туроператоры свернут акцию раннего бронирования курортов Юга России раньше обычного

ТАССиещё 1

Ведущие федеральные туроператоры завершают акцию раннего бронирования курортов Юга России в этом году в январе-феврале, тогда как обычно акция завершается не раньше марта. Это связано с высоким спросом, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры свернут акцию раннего бронирования раньше обычного
Фото: ТАССТАСС

"В 2023 году многие ведущие федеральные туроператоры завершают акцию раннего бронирования курортов Юга России уже в январе-феврале вместо традиционного срока в конце марта", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что в этом году только около 3% отелей Юга России дают скидки по раннему бронированию (в 2022 году таких было около 10%). Для туристов сворачивание акций раннего бронирования выразится в исчезновении скидок (как от отелей, так и от самих туроператоров) и в переходе на более жесткие условия оплаты.

"Ранние продажи летнего отдыха, если сравнивать с январем 2022 года, идут лучше, чем в январе 2022 года: объем продаж уже больше на 25%. С учетом того, что скидок от отелей Черноморского побережья России в этом году совсем немного, стимулировать в таких условиях спрос на Юг скидками и спецусловиями от самого туроператора и финансировать за свой счет отели смысла не слишком много. Да, мы продадим в этом году по раннему бронированию около 5-10% от всего летнего запланированного объема, но нам этого будет вполне достаточно", - приводятся в сообщении слова генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.

Как пояснил глава "Дельфина", после завершения акции продажи перестанут идти со скидками, но условия оплаты в разбивку (сейчас это первый взнос 25%, а 75% - за две недели до заезда) в целом сохранятся, хотя, возможно, будет увеличена сумма предоплаты.

Также заканчивают акции на ранее бронирование в январе-феврале ряд других крупных туроператоров - Fun&Sun, "Алеан". "Интурист" обещает определиться к концу января.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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