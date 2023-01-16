Туроператоры свернут акцию раннего бронирования раньше обычного

"Ранние продажи летнего отдыха, если сравнивать с январем 2022 года, идут лучше, чем в январе 2022 года: объем продаж уже больше на 25%. С учетом того, что скидок от отелей Черноморского побережья России в этом году совсем немного, стимулировать в таких условиях спрос на Юг скидками и спецусловиями от самого туроператора и финансировать за свой счет отели смысла не слишком много. Да, мы продадим в этом году по раннему бронированию около 5-10% от всего летнего запланированного объема, но нам этого будет вполне достаточно", - приводятся в сообщении слова генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.