Пассажиропоток аэропорта Ямала вырос на восемь процентов

Из Нового Уренгоя в прошлом году совершено более 7,1 тысячи самолетовылетов, рейсы выполняли 49 авиакомпаний. Об этом сообщает «Север-Пресс».

«В прошлом году полеты из Нового Уренгоя выполнялись по 58 направлениям, из которых 35 регулярные», – говорится в сообщении.

Пассажиропоток воздушной гавани газовой столицы увеличился на восемь процентов в сравнении с показателем прошлого года. Из крупнейшего аэропорта Ямала выполнено свыше 7,1 тысячи самолетовылетов 49 авиакомпаниями. Чаще всех летали в Новый Уренгой самолеты «Ямала», «Аэрофлота» и S7. В прошлом году из аэропорта перевозчики начали выполнять рейсы из газовой столицы в Барнаул, Горно-Алтайск, Волгоград и Минеральные Воды.