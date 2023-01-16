Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Пассажиропоток крупнейшего аэропорта Ямала вырос на восемь процентов

РИА "ФедералПресс"

Из Нового Уренгоя в прошлом году совершено более 7,1 тысячи самолетовылетов, рейсы выполняли 49 авиакомпаний. Об этом сообщает «Север-Пресс».

Пассажиропоток аэропорта Ямала вырос на восемь процентов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В прошлом году полеты из Нового Уренгоя выполнялись по 58 направлениям, из которых 35 регулярные», – говорится в сообщении.

Пассажиропоток воздушной гавани газовой столицы увеличился на восемь процентов в сравнении с показателем прошлого года. Из крупнейшего аэропорта Ямала выполнено свыше 7,1 тысячи самолетовылетов 49 авиакомпаниями. Чаще всех летали в Новый Уренгой самолеты «Ямала», «Аэрофлота» и S7. В прошлом году из аэропорта перевозчики начали выполнять рейсы из газовой столицы в Барнаул, Горно-Алтайск, Волгоград и Минеральные Воды.

Новости путешествий,АК S7,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители