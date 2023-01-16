«Сотни миллионов долларов»: Россия не готова отменить плату за полеты над Сибирью

Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что Еврокомиссия не может требовать отмены роялти. Россия обоснованно взимает плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью, так как роялти покрывают расходы на инфраструктуру, сказал в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов. Накануне руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью по мере того, как будут сняты ограничения на полеты, введенные в результате конфликта на Украине. Герасимов напомнил, что Еврокомиссия не может решать подобные вопросы, при этом Россия не нарушает общепринятые правила. «У нас закрыты пролеты не в связи с началом спецоперации, а в связи с тем, что были введены Еврокомиссией ограничения для российских авиакомпаний, мы отзеркалили эти ограничения. Турецкие авиалинии, тайские компании и сингапурские продолжают использовать воздушное пространство России. Объем роялти зависит от плотности потока. В среднем две третьих всего бюджета «Аэрофлота» - это доходы от роялти. Сумма колоссальная, исчисляется сотнями миллионов долларов», - сказал он. «Катимся к Африке»: За безопасностью полетов в России никто не следит По словам авиаэксперта, плата необходима для обеспечения работы всей инфраструктуры, которой пользуются иностранные компании. В противном случае, оплачивать европейские полеты будут граждане РФ из своих налогов. «Это не прерогатива Еврокомиссии говорить об отмене каких-либо ограничений. Она не имеет никаких полномочий. Россия не единственная страна, которая взыскивает такие роялти, это общепринятые правила. Есть территории, которые особенно загружены, за пролет над которыми авиакомпании платят. Воздушное пространство не резиновое, за удобный коридор нужно платить. Россия готова открыть для всех свое небо, если оно будет открыто для России. Если поток самолетов будет увеличен, нужно менять штат диспетчеров, нужно их размещать, нужно платить людям зарплату, роялти – это необходимость для оплаты инфраструктуры, которой самолеты будут пользоваться при полетах. Это будет нагрузка на бюджет. Будет ли справедливо, что мы будем оплачивать из своих налогов комфорт для частных европейских граждан и компаний? Думаю, что нет. Должна быть конфискация как роялти, или бартерные сделки предложить в сфере авиации», - объяснил собеседник НСН. Ранее гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что странам Запада следует подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».