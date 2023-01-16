Эксперт по туризму сообщил о снижении турпотока в Европу

Ни один из российских туроператоров сейчас не создает пакетные туры в Европу из-за сложностей с получением визы. ЕС потерял почти всех российских отдыхающих. Об этом рассказал президент Союз туристических агентств Сергей Голов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он отметил, что сейчас практически нет туристического потока из России в европейские страны. Многие не могут получить визы по разным причинам.