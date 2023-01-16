Визовые центры Хорватии открыли прием документов на шенген

Визовые центры Хорватии в России принимают заявления от россиян на шенгенскую визу. Об этом сообщает ТАСС.

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"Краткосрочные визы (типа C) теперь шенгенские, а долгосрочные остались национальными", – отметили в визовом центре.

Для подачи заявления на шенгенскую визу россиянам нужно заполнить и распечатать онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии, а затем приложить ее к остальному пакету необходимых документов.

На сайте визового центра также сообщается, что заявителям нужно будет предоставить биометрические данные вместе с собранными документами. При этом ранее выданные национальные визы не станут шенгенскими. Ими можно будет воспользоваться до окончания срока.