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2 часа назад

Хорватские визовые центры в России открыли прием документов на шенгенскую визу

Мира Маркина

Визовые центры Хорватии в России принимают заявления от россиян на шенгенскую визу. Об этом сообщает ТАСС.

Визовые центры Хорватии открыли прием документов на шенген
Фото: UnsplashUnsplash

"Краткосрочные визы (типа C) теперь шенгенские, а долгосрочные остались национальными", – отметили в визовом центре.

Для подачи заявления на шенгенскую визу россиянам нужно заполнить и распечатать онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии, а затем приложить ее к остальному пакету необходимых документов.

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На сайте визового центра также сообщается, что заявителям нужно будет предоставить биометрические данные вместе с собранными документами. При этом ранее выданные национальные визы не станут шенгенскими. Ими можно будет воспользоваться до окончания срока.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Китай упростил выдачу виз.

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