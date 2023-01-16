В АТОР сообщили о росте интереса россиян к санаториям

В частности, в прошлом году турпоток в Кисловодск увеличился на 18%.
Загрузка санаториев и гостиниц составила 82% и 72% соответственно. В 2021 году эти показатели были на уровне 76% и 40%, отметили в Ассоциации туроператоров России. В туркомпании АЛЕАН подчеркнули, что продажи путёвок в Кавминводы выросли почти в 1,5 раза.
«Основные драйверы — всплеск интереса к внутреннему туризму и общий тренд на оздоровление и ЗОЖ», — пояснили в АТОР.
Эксперты отрасли полагают, что спрос россиян на санаторно-курортный отдых простимулировала программа кешбэка, большой выбор рейсов из Москвы и регионов, а также обновление медицинской и рекреационной баз в самих здравницах.