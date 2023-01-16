На Ямале назвали десять лучших зимних туров

В число лучших туров попал маршрут «Круговой» на Полярном Урале. Он начинается на базе «141 км», проходит через Пионерский перевал на гору Сланцевую. Пройти весь маршрут можно за шесть часов. Самым протяженным зимним туром в списке является «Тильтимская зима». Его участники на вездеходах доедут из окружной столицы в Мужи к природно-этнографическому парку. Туристы будут жить в рыбацкой деревне и оленеводческом чуме. Во время других путешествий гости Ямала смогут увидеть овцебыков, разведочную скважину, открывшую гигантское Уренгойское месторождение, и стать участниками обрядов коренных жителей арктического региона.