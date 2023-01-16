Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

На Ямале назвали десять лучших зимних туров

РИА "ФедералПресс"иещё 1

На Ямале составили топ-10 зимних туров протяженностью от шести часов до недели. Об этом сообщает «Север-Пресс».

На Ямале назвали десять лучших зимних туров
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Топ-10 зимних туров по региону представили в Туристско-информационном центре ЯНАО. Длительность поездки варьируется от нескольких часов до шести дней», – говорится в сообщении.

В число лучших туров попал маршрут «Круговой» на Полярном Урале. Он начинается на базе «141 км», проходит через Пионерский перевал на гору Сланцевую. Пройти весь маршрут можно за шесть часов. Самым протяженным зимним туром в списке является «Тильтимская зима». Его участники на вездеходах доедут из окружной столицы в Мужи к природно-этнографическому парку. Туристы будут жить в рыбацкой деревне и оленеводческом чуме. Во время других путешествий гости Ямала смогут увидеть овцебыков, разведочную скважину, открывшую гигантское Уренгойское месторождение, и стать участниками обрядов коренных жителей арктического региона.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители