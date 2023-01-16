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2 часа назад

На Эльбрусе построят новые объекты горнолыжной инфраструктуры

Lenta.ru

Власти Кабардино-Балкарии анонсировали строительство 10 новых объектов горнолыжной инфраструктуры на курорте «Эльбрус» к 2024 году. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

На Эльбрусе построят новые объекты горнолыжной инфраструктуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно опубликованной информации, в 2023 году на курорте запустят восемь горнолыжных трасс всех уровней сложности (зеленые, синие, красные, черные трассы) общей протяженностью — 6,2 километра и две канатные дороги: открытая четырехместная протяженностью 192,9 метра и закрытая протяженностью 830 метров.

«В рамках создания туристической инфраструктуры на курорте "Эльбрус" завершилось строительство автомобильной трехуровневой парковки на 800 мест, благоустроена ярмарочная площадь с торговыми комплексами в едином стиле, установлена сцена для проведения культурных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на курорте работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс. С ростом турпотока растет и потребность в увеличении инфраструктурных объектов.

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