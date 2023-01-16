Туристы назвали плюсы и минусы карт UnionPay

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обсуждают достоинства и недостатки карт UnionPay при использовании их за границей. В последнее время спрос на пластик китайской платежной системы в нашей стране существенно вырос. Российские банки выпустили в 2022 году в несколько раз больше карт, чем годом ранее. По данным «Коммерсанта», один только Почта Банк оформил более 254 тыс. штук. В другом крупном банке эмиссия карт UP с марта по конец года увеличилась в 20 раз.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Туристы сообщают, что успешно пользуются UP в Турции, ОАЭ, Египте, а также в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии. «В Эмиратах работает отлично, расплачивался в аптеках, магазинах, аэропорту». «На Шри-Ланке ее принимают и курс нормальный – лучше, чем у местных менял». В странах ЮВА, по словам подписчиков, пластик UnionPay особенно идеален как для снятия наличных, так и для оплаты.

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В другой популярной у россиян стране, Турции, некоторые терминалы могут не принимать карту для оплаты. Это зависит от того, с каким местным финансовым учреждением сотрудничает магазин или ресторан.

«В Анталье сегодня UP Газпромбанка в Migros не прошла, а в Sok оплатилось. Завтра аптеку попробую», – сообщает турист.

По словам подписчиков, в Италии, в отличие от большинства стран ЕС, китайский пластик срабатывает в 80% случаев, это касается как обычных магазинов, так и люкс-бутиков. В то же время во Франции расплатиться им не удается.

«Самое веселое было в Барселоне, – написал подписчик канала “Крыша ТурДома”. – Я думал, если в одном Макдоналдсе UnionPay работает, то будет работать и в других. По факту, насколько помню, только в одном и удалось оплачивать. Ну и в одном из Ашанов/Alcampo».

Некоторые туристы критикуют UP за потери при конвертации: при оплате рубли сначала переводятся в юани, а уже потом в местную валюту, поэтому комиссия может быть заметной. «Но все равно получается выгоднее, чем если покупать наличные доллары в России и везти за границу», - отмечает один из подписчиков.

Чаще всего пластик китайской платежной системы россияне оформляют в Россельхозбанке, Почта Банке и Газпромбанке. Выпуск рублевой карты в Почта Банке обойдется в 5 тыс. руб., обслуживание будет бесплатным при условии ежемесячных оплат от 10 тыс. руб. В Россельхозбанке мультивалютную карту сделают за 9500 руб. или за 130 долларов. Обслуживание будет бесплатным.