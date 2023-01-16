Турист в Паттайе разгромил два магазина на Walking Street

Недобрым оказалось утро понедельника для двух магазинов на Walking Street в Паттайе, а также его посетителей и таксиста. Все они пострадали от туриста, которого тайские СМИ называют «российским». При этом не уточняется, подтверждено это документально или выводы сделаны по внешним признакам.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Разъяренный посетитель лет сорока в блейзере с изображением каннабиса появился в магазине 7-eleven в 04:30. Внезапно для работников он начал разбрасывать продукты по магазину, а затем разбил витрину и выбил дверь. Осколки ранили и его самого, и продавца. Погромщик приставал к немногочисленным в этот час посетителям.

Этого показалось мало, и он отправился дальше. По пути во второй супермаркет гость Таиланда напал на таксиста на мотоцикле, разбив ему бровь. Оказавшись в новом магазине, он вел себя уже менее буйно, ограничившись лишь бранью в адрес продавцов, и даже пытался оказать себе подобие первой помощи, полив рану бутилированной водой.

Похоже, вспомнив о первоначальной причине утреннего похода в супермаркет, он стал искать нужные ему продукты. К тому моменту сотрудники уже вызвали полицию. Турист предпринял попытку забаррикадироваться, закрыв автоматические двери. Правоохранительные органы все же задержали нарушителя с многочисленными ранами. Первым делом его доставили в больницу. Обвинения будут предъявлены позже.