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1 час назад

РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту 14 апреля

Вечерняя Москва

Туристический поезд «Цветущая степь» возобновит поездки по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва с 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что еще один рейс «Цветущей степи» запланирован на 21 апреля.

В состав транспорта входят вагоны CВ, люкс, купе и вагон-ресторан. В стоимость билетов для пассажиров включены завтраки.

— Пассажиры могут спланировать туристическую программу самостоятельно, оформив только билет на поезд, или приобрести готовый тур, — говорится в сообщении.

14 декабря в России запустили первую программу «стоповер» — одна из авиакомпаний предлагает перелет из Москвы на Алтай или в Тюмень через полярный круг. «Вечерняя Москва» узнала, насколько это выгодно и что посмотреть в Заполярье. «Стоповер» — это программа для экономтуристов, которая предусматривает пересадку в транзитном аэропорту. В среднем она длится не меньше 23 часов. Проще говоря: это возможность побывать в новом месте без дополнительных расходов на билет.

Новости путешествий,РЖД,
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