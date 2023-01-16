РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту

14 декабря в России запустили первую программу «стоповер» — одна из авиакомпаний предлагает перелет из Москвы на Алтай или в Тюмень через полярный круг. «Вечерняя Москва» узнала, насколько это выгодно и что посмотреть в Заполярье. «Стоповер» — это программа для экономтуристов, которая предусматривает пересадку в транзитном аэропорту. В среднем она длится не меньше 23 часов. Проще говоря: это возможность побывать в новом месте без дополнительных расходов на билет.