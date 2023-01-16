РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту

Туристический поезд «Цветущая степь» возобновит поездки по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва с 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Уточняется, что еще один рейс «Цветущей степи» запланирован на 21 апреля.
В состав транспорта входят вагоны CВ, люкс, купе и вагон-ресторан. В стоимость билетов для пассажиров включены завтраки.
— Пассажиры могут спланировать туристическую программу самостоятельно, оформив только билет на поезд, или приобрести готовый тур, — говорится в сообщении.
14 декабря в России запустили первую программу «стоповер» — одна из авиакомпаний предлагает перелет из Москвы на Алтай или в Тюмень через полярный круг. «Вечерняя Москва» узнала, насколько это выгодно и что посмотреть в Заполярье. «Стоповер» — это программа для экономтуристов, которая предусматривает пересадку в транзитном аэропорту. В среднем она длится не меньше 23 часов. Проще говоря: это возможность побывать в новом месте без дополнительных расходов на билет.