Переехавшая в Испанию россиянка рассказала об особенностях местной кухни

Еда в Испании – это отдельный вид искусства, заявила блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» переехавшая в Барселону россиянка подробно рассказала об особенностях местной кухни.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Если вы отправляетесь в путешествие по Испании, не упустите возможность побывать в разных регионах, чтобы попробовать как можно больше знаменитых блюд», — посоветовала девушка.

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Закуски или «тапасы»

Бердова рассказала, что визитной карточкой Испании является хамон. Существует два вида испанского хамона: хамон иберико (высшего качества) и хамон серрано (менее качественный и более дешевый), отметила она.

Еще одной популярной закуской в стране является картошка, рассказала переехавшая в Барселону россиянка. «Пататас бравас с соусом из сладкой и острой паприки — это блюдо будет точно в меню каждого кафе», — добавила она.

Из более необычного можно попробовать жареные анчоусы или фаршированные мидии, сообщила девушка. «Мидии готовят на пару, покрывают соусом бешамель, и все вместе обжаривают с сухарями», — объяснила россиянка.

Первое по-испански

Любимым национальным блюдом всех испанцев со временем стал холодный томатный суп — испанский гаспачо, рассказала блогер.

«Еще есть сальморехо — это разновидность гаспачо, которая готовится из пюре томатов, хлеба, чеснока и уксуса, а подается с рубленым яйцом или ветчиной», — поделилась рецептом девушка.

Основные блюда в меню испанцев

Бердова убеждена, что если кто-то попросит назвать самое популярное испанское блюдо, то первой мыслью, скорее всего, будет паэлья.

«В продолжение темы риса: еще есть ризотто "el arroz negro" с чернилами черного кальмара, кальмарами, оливковым маслом и бульоном из морепродуктов. А вот блюдо, которое может показаться простым, но пользующееся огромной популярность, называется "Pan con Tomate" — это поджаренный хлеб со свежими тертыми помидорами, посыпанными солью и оливковым маслом», — поделилась россиянка.

Также любителям мучного стоит попробовать традиционный испанский бокадильо — это бутерброд, который едят буквально везде в Испании, сообщила блогер. Его можно найти с любой начинкой, добавила она.

«Существует также испанский омлет "tortilla de patatas", скорее больше похожий на киш. Его делают из карамелизированного лука, картофеля в оливковом масле и яиц», — поведала девушка.

Для сладкоежек

Чуррос с шоколадом — это самый популярный десерт испанцев, заявила Бердова. Еще одним популярным десертом является крем каталана — заварной крем, чем-то похожий на крем-брюле, отметила она.

«Готовится он только из молока и яиц (с небольшим добавлением кукурузного крахмала). В аутентичную Crema Catalana добавляют лимонную цедру и палочки корицы. Кстати, тему риса мы еще не закончили. Рисовый пудинг в Испании называется Arroz con Leche. Сливочный рис прекрасно сочетается со сладкой и теплой корицей и лимоном», — сообщила девушка.

Что пить в Испании?

Переехавшая в Испанию россиянка в беседе с «Лентой.ру» также перечислила и самые популярные напитки, которые стоит попробовать в Испании.