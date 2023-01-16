Перспективы туризма в 2023 году: как китайцы будут покорять Черное море

Закрытие аэропортов, неразвитая курортная инфраструктура в некоторых регионах Юга и СКФО – все это стало причиной уменьшения количества отдыхающих и выявления ряда проблем в туристической отрасли в 2022 году. Эксперты «ФедералПресс» дали свои прогнозы на 2023 год и рассказали, чего стоит ожидать.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Главной точкой притяжения для туристов традиционно остается Краснодарский край. Ежегодно сюда приезжает больше 15 млн человек. Несмотря на закрытие аэропортов, в 2022 году Кубань приняла более 17 млн туристов. Для сравнения в 2021 году край посетило около 16 млн отдыхающих. В целом, показатель хороший, но проблемы в туристической отрасли остались прежние, некоторые даже усугубились.

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В прошедшем году транспортно-логистическое направление потерпело серьезные нагрузки на фоне закрытого авиасообщения. Несмотря на то, что аэропорт в Сочи продолжал функционировать на протяжении года, общее количество авиарейсов снизилось. Отдыхающие активно пользовались поездами и автобусами. Все это вызвало большие пробки на пути к Черноморскому побережью.

Из позитивных моментов: в Краснодарском крае появились стандарты «все включено» и «ультра все включено». Экономист Роман Иноземцев считает, что это одна из мер, которая позволит не потерять краснодарским курортам туристов в борьбе с Турцией.

«Российского туриста также не особо впечатляет просто пляж – у него для этого есть Турция, где сезон дольше, сервис выше при сопоставимых ценах. Российского туриста также нужно будет завлекать интересной историей, частью которой он захочет стать и которую будет рассказывать друзьям. Российской туристической отрасли пора трансформироваться из просто сервиса по размещению людей на пляже в сервис по приобщению людей к бренду, к истории. Однако для этой трансформации нужны деньги и мозги. Будут ли они в достаточном количестве – отдельный вопрос», – считает Роман Иноземцев.

Также особой популярностью у россиян пользуется Крым. Однако в этом году из-за спецоперации полуостров столкнулся с серьезными последствиями. За 2022 год в Крыму отдохнули около 6,3 млн гостей. Падение турпотока составляет 25-30 % по сравнению с 2021 годом. Продолжительность пребывания гостей снизилась с 21 до 14 дней. Все это последствия закрытия авиасообщения и частые попытки ВСУ ударить беспилотниками по городам-курортам.

Несмотря на это, регион может в дальнейшем привлекать иностранных туристов. Из-за санкционной политики запада, Россия может стать новой туристической точкой для китайцев, считает Роман Иноземцев. Основными моментами притяжения становится общая история и ценности. По мнению экономиста, из-за санкций турпоток китайцев в страны США, Великобритании и ЕС фактически прекратится. Помимо внутреннего туризма, отдыхающим будет интересно посетить Крым.

«В ЮФО китайских туристов успешно завлекал Крым, особенно парк львов Тайган. Также теоретически китайских туристов можно попытаться привлечь в водолечебницы юга России. У России репутация экологически чистой страны и эта ставка может сработать, если грамотно подойти к работе. Что касается исторического туризма, то помимо общей коммунистической истории у России и Китая есть общая история борьбы с захватчиками – татаро-монголами, тем более что сбрасывание татаро-монгольского ига Русью и Китаем произошло почти одновременно. Эту историю можно развить и использовать как инструмент мягкой силы России», – считает эксперт.

Кавказ не осваивает средства

В СКФО главными туристическими кластерами остаются «Архыз» и «Домбай». Оба курорта значительно увеличили турпоток по сравнению с прошлым годом и расширились. В среднем количество желающих отдохнуть в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии увеличилось на 20 %.

Однако не все регионы могут похвастаться такой востребованностью. Судьба курорта «Мамисон» в Северной Осетии по-прежнему остается неизвестной. Кластер пытаются построить уже 12 лет, но кроме реконструкции небольшого тоннеля почти пять миллиардов бюджетных средств ушли в никуда.

Изначально «Мамисон» должен стать самым большим и современным в России, выйдя на один уровень с французским Куршавелем или швейцарским Давосом. Планировалось завершить строительство к 2024 году, но сейчас оно практически не ведется. Нынешний глава Северной Осетии Сергей Меняйло стал уже третьим губернатором, который пока не может дать толчок развития курорту.

Общественник Николай Куксенко уверен, что в ближайшее время ситуация не изменится из-за геополитической обстановки.