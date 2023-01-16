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2 часа назад

Российская тревел-блогерша назвала выводящие ее из себя черты турок

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, живущая в Турции, рассказала, какие черты менталитета местных жителей ее раздражают. Этим она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Российская тревел-блогерша назвала выводящие ее из себя черты турок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка призналась, что ее выводит из себя непунктуальность жителей Турции. Так, по ее словам, в республике считается нормальным приходить с опозданием — например, в гости лучше являться на час позже оговоренного времени. Кроме того, турки часто делают ошибки в фамилиях, датах и других важных вещах.

«А все потому, что болтают с коллегами или пьют чай. Подобная небрежность, которая встречается на каждом шагу, порой заставляет поволноваться. Тут надо просто смириться и перепроверять все важные бумаги. И ни в коем случае не ругаться, если что-то пошло не так», — назвала выход из ситуации россиянка.

Также путешественница рассказала, что в Турции редко сразу дают точную информацию — например, цены в магазинах или расписание маршруток. Помимо прочего, турки не любят отказывать напрямую, а вместо этого дают пустые обещания.

«Турок лучше сочинит тысячу небылиц, но не откажет вам в какой-либо просьбе прямо. Беда тут в том, что сначала он скажет: "Да! Конечно!" — а на следующий день начнет придумывать невероятные истории, почему он не может вам помочь», — раскрыла блогерша.

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