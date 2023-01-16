Российская тревел-блогерша назвала выводящие ее из себя черты турок

«Турок лучше сочинит тысячу небылиц, но не откажет вам в какой-либо просьбе прямо. Беда тут в том, что сначала он скажет: "Да! Конечно!" — а на следующий день начнет придумывать невероятные истории, почему он не может вам помочь», — раскрыла блогерша.