Зимняя чартерная программа в Бурятию начнется 11 февраля

Чартерная программа в Бурятию, на восточный берег Байкала, продолжится в 2023 году. Зимние чартеры начнутся с 11 февраля, сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель министра туризма Бурятии Баярма Цыдыпова.
"В 2023 году продолжится чартерная программа. Ожидаем шесть рейсов, старт 11 февраля. Эта чартерная программа совпадает с празднованием Нового года по восточному календарю - Сагаалганом, туристы смогут принять участие в праздничных мероприятиях", - сказала Цыдыпова.
Она уточнила, что зимняя программа состоит из восьми дней и семи ночей. Стоимость путевки - от 46 тыс. рублей для одного человека.
По итогам 2022 года по чартерной программе Бурятию посетили около 2,5 тыс. туристов. В зимний сезон - около 1 тыс. туристов, в летний сезон - около 1,5 тыс.