Зимняя чартерная программа в Бурятию начнется 11 февраля

Чартерная программа в Бурятию, на восточный берег Байкала, продолжится в 2023 году. Зимние чартеры начнутся с 11 февраля, сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель министра туризма Бурятии Баярма Цыдыпова.

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"В 2023 году продолжится чартерная программа. Ожидаем шесть рейсов, старт 11 февраля. Эта чартерная программа совпадает с празднованием Нового года по восточному календарю - Сагаалганом, туристы смогут принять участие в праздничных мероприятиях", - сказала Цыдыпова.

Она уточнила, что зимняя программа состоит из восьми дней и семи ночей. Стоимость путевки - от 46 тыс. рублей для одного человека.