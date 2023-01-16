Аномальные морозы в Кыргызстане остудили Иссык-Куль

Аномальные морозы в Кыргызстане остудили «горячее озеро». Так переводится на русский язык название «Иссык-Куль». Но теперь оно не соответствует действительности. Всемирно знаменитый водоем стал замерзать, передает «МИР 24».
Вся прибрежная зона покрылась льдом. Причем, толщина корки достигает нескольких сантиметров. Но туристов неожиданная картина не смущает. Напротив, люди специально приезжают, чтобы увидеть озеро в таком состоянии.
«И действительно. Ничего такого мы еще никогда не видели», – отметил София Герасимова.
Озеро Иссык-Куль славится именно тем, что температура воды в нем никогда не опускается до минусовой, так как на глубине бьют горячие источники. Но 30-градусные морозы оказались сильнее теплого течения. Также ученые говорят, что в озеро попал лед из пресных рек, и вода в нем начала кристаллизироваться.