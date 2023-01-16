Аномальные морозы в Кыргызстане остудили Иссык-Куль

Аномальные морозы в Кыргызстане остудили «горячее озеро». Так переводится на русский язык название «Иссык-Куль». Но теперь оно не соответствует действительности. Всемирно знаменитый водоем стал замерзать, передает «МИР 24».

Озеро Иссык-Куль славится именно тем, что температура воды в нем никогда не опускается до минусовой, так как на глубине бьют горячие источники. Но 30-градусные морозы оказались сильнее теплого течения. Также ученые говорят, что в озеро попал лед из пресных рек, и вода в нем начала кристаллизироваться.