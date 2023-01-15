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2 часа назад

Путешественник рассказал о правилах поведения в бедных странах

Мария Иглина

Российский путешественник рассказал, как туристам бороться с навязчивым сервисом в любых небогатых странах. Подробностями он поделился в личном блоге "Мир в кармане" на платформе "Яндекс.Дзен".

Путешественник рассказал о правилах поведения в бедных странах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам россиянина, продавцы часто практически затаскивают прохожих в свои заведения. И, чтобы избежать навязчивого сервиса, путешественник рекомендует никогда не спрашивать о цене товара, если нет намерения покупать:

"Иначе будет очень тяжело отделаться от назойливого местного торгаша. Он будет почти заставлять вас купить данный товар, и это тоже очень щепетильный момент. Также во время покупки надо обязательно торговаться. Все арабы это любят, обсуждение цены должно быть с улыбкой и с хорошим настроением".

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Также, как отметил россиянин, не стоит в бедных странах давать деньги попрошайкам на улице, поскольку есть вероятность, что они запомнят туриста и "будут постоянно преследовать и клянчить деньги".

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