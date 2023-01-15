Путешественник рассказал о правилах поведения в бедных странах

"Иначе будет очень тяжело отделаться от назойливого местного торгаша. Он будет почти заставлять вас купить данный товар, и это тоже очень щепетильный момент. Также во время покупки надо обязательно торговаться. Все арабы это любят, обсуждение цены должно быть с улыбкой и с хорошим настроением".