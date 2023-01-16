Стало известно, где отдыхали россияне на праздниках

Многие россияне отправились на новогодние праздники в Белоруссию и Казахстан. Об этом свидетельствуют данные опроса российских мобильных операторов МТС и «Мегафон».

Фото: runews24.ru runews24.ru

По информации операторов, увеличился спрос на поездке по России. Более того, туристы заинтересовались и путешествиями в бывшие советские республики. В частности, в Белоруссию и Казахстан.

Такая тенденция обозначилась после закрытия границ европейских и других государств в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины.