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1 час назад

Стало известно, где отдыхали россияне на праздниках

runews24.ru

Многие россияне отправились на новогодние праздники в Белоруссию и Казахстан. Об этом свидетельствуют данные опроса российских мобильных операторов МТС и «Мегафон».

Стало известно, где отдыхали россияне на праздниках
Фото: runews24.rurunews24.ru

По информации операторов, увеличился спрос на поездке по России. Более того, туристы заинтересовались и путешествиями в бывшие советские республики. В частности, в Белоруссию и Казахстан.

Такая тенденция обозначилась после закрытия границ европейских и других государств в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины.

Перед Новым годом граждане стали чаще выбирать туры по России, курорты Северной Осетии. Лидерами зарубежных направлений стали Турция, Египет и ОАЭ.

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