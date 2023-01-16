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1 час назад

Российская блогерша назвала главные недостатки дешевых отелей Турции

Lenta.ruиещё 1

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, рассказывающая о жизни в Турции и путешествиях, назвала вещи, которые ее раздражают в дешевых отелях республики. Об этом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Блогерша назвала главные недостатки дешевых отелей Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, одним из главных недостатков отелей уровня три звезды и ниже является панибратское отношение персонала к отдыхающим. Путешественницу возмущает, что сотрудники таких гостиниц часто позволяют себе отпускать сомнительные комментарии и общаться с гостями так, «будто только вчера они вместе выпивали».

«Владельцы дешевых отелей экономят на всем, даже на уборке. И конечно такие владельцы никогда не меняют в срок то, что уже износилось. В результате получаем скатерти с дырами, разваливающиеся махровые полотенца, липкие поверхности в общественных местах, плесень в ванной, желтое постельное белье и даже грязную посуду в ресторане», — заметила россиянка.

Также блогерша рассказала, что в дешевых отелях экономят на качестве и свежести продуктов. Кроме того, по ее наблюдениям, в таких местах чаще всего работают ленивые сотрудники, которые к тому же не следят за опрятностью своего внешнего вида.

«Яркий пример — бармен на пляже, который заранее разливает пиво и лимонады по стаканам, чтобы потом спокойно позалипать в телефоне (а тем временем напитки нагреваются и выдыхаются). Или ленивый официант, который намеренно не убирает со столов грязную посуду своевременно, чтобы потом собрать все одним махом, когда туристы уйдут», — вспомнила путешественница.

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