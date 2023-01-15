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37 минут назад

В самолетах все чаще используют неоткидывающиеся кресла

BFM.RU

Авиакомпании отказываются от откидывающихся кресел. Пионером их замены на жесткую конструкцию в 2009 году стала британская авиакомпания Jet2, которая отправляла туристов на курорты пакетного отдыха all inclusive. С тех пор число таких рейсов не переставало расти, а многие производители сидений внедрили инновации, чтобы их сделать более прочными, легкими и удобными.

В самолетах все чаще используют неоткидывающиеся кресла
Фото: BFM.RUBFM.RU

Когда-то абсолютно все кресла в экономклассе имели встроенную регулировку наклона. Сегодня существуют целые модельные ряды кресел, в которых такая возможность просто не предусмотрена. Что произошло? Почему откидывающиеся сиденья у некоторых перевозчиков начинают исчезать? Одна из причин в том, что за счет их простой конструкции неоткидывающиеся кресла заметно легче. Это позволяет заметно экономить топливо, которое становится все дороже. Комментирует главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

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Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru:

«Эта тенденция также не прошла мимо России. Изначально авиакомпания «Победа» декларировала, что в ее самолетах не будут откидываться пассажирские кресла. И мы знаем, что там и кресла не откидывались, и карманы впередистоящих кресел были зашиты, и так далее. На непродолжительных перелетах в европейской части России это не вызывало каких-то особых затруднений. Неоткидывающиеся спинки кресел позволяют компаниям плотнее скомпоновать пассажирский салон, а значит, продать больше билетов и тем самым снизить себестоимость перевозки каждого отдельно взятого пассажира».

Одним из аргументов за установку неоткидывающихся кресел некоторые западные компании называют не возможность установки дополнительных рядов, а повышение комфорта. Те, кто летал по Европе лоукостером Ryanair, например, знает, что, несмотря на минимализм и достаточно жесткие сиденья, пространства у пассажира у него несколько больше, чем у многих «классических» компаний.

Но в России эта система не приживается из-за другой причины, имя которой — география страны, считает главный редактор журнала «Авиасоюз» Илья Вайсберг.

Илья Вайсберг, главный редактор журнала «Авиасоюз»:

«С точки зрения практического использования в конкретной авиакомпании конкретные самолеты не закреплены за конкретными рейсами. Этот же самолет сегодня летит в Сочи, куда лететь два-три часа, завтра он может лететь в Иркутск, куда лететь пять-шесть и так далее часов. В одном случае можно неоткидывающиеся кресла, в другом — наверное, без них не обойдешься. Если есть компании, в структуре рейсов которых преобладает какая-то тенденция — 70-80% рейсов на два-три часа, в этом есть смысл. И тогда надо заказывать изготовителю соответствующие кресла».

Есть и другие объяснения тенденции. В откидывающемся кресле существует механизм, который содержит шарнир, провода, соединяющие его с кнопкой на подлокотнике, а также пневматическая система, которая потом возвращает кресло в вертикальное положение. Ничего особо сложного, но, как и любая движущаяся конструкция, она более подвержена поломкам — как в результате обычного износа, так и из-за неаккуратного обращения пассажиров. Ну и, наконец, последний аргумент, возможно, самый важный. В отличие от бизнес-класса, в котором то, что впереди сидящий пассажир откинул спинку, вы можете просто и не заметить, в экономе это чувствуется и даже очень. Из-за этого порой между пассажирами возникают конфликты, из-за чего приходится вмешиваться бортпроводникам. А бывали даже случаи, когда подобные конфликты доходили до того, что рейс приходилось сажать в ближайшем аэропорту для обеспечения безопасности полета.

Новости путешествий,Роман Гусаров,Авиакомпания "Победа",
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