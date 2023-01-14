Стюард «Уральских авиалиний» рассказал о родах в самолете

«Она пожаловалась на боль в животе. Коллеги подошли, передали информацию. По громкой связи мы спросили, есть ли среди пассажиров работники медслужбы, и к нам обратились аж четыре пассажира. Это было счастье, на самом деле», – рассказал Виктор.