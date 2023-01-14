Стюард «Уральских авиалиний» рассказал о родах в самолете

Бортпроводник «Уральских авиалиний» Виктор рассказал, как помогал принять роды на борту авиарейса из Москвы в Таджикистан.
«Она пожаловалась на боль в животе. Коллеги подошли, передали информацию. По громкой связи мы спросили, есть ли среди пассажиров работники медслужбы, и к нам обратились аж четыре пассажира. Это было счастье, на самом деле», – рассказал Виктор.
После этого девушку отвели в переднюю часть самолета, где для нее приготовили место для родов. Сам Виктор помогал врачам в этом деле: приносил простыни, лекарства, горячую воду.
Благодаря слаженной работе медиков и персонала авиарейса, на свет родилась здоровая девочка, сообщил телеканал «Рен.тв».
Теперь бортпроводник рассказывает, что готов к родам с женой.
«Роды на борту – явление достаточно нечастое. В предыдущий раз наши бортпроводники приняли роды на высоте семь тысяч метров на рейсе, который летел в Екатеринбург», – отметила пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова.