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1 час назад

Стюард «Уральских авиалиний» поделился историей о родах в самолете

РИА "ФедералПресс"

Бортпроводник «Уральских авиалиний» Виктор рассказал, как помогал принять роды на борту авиарейса из Москвы в Таджикистан.

Стюард «Уральских авиалиний» рассказал о родах в самолете
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Она пожаловалась на боль в животе. Коллеги подошли, передали информацию. По громкой связи мы спросили, есть ли среди пассажиров работники медслужбы, и к нам обратились аж четыре пассажира. Это было счастье, на самом деле», – рассказал Виктор.

После этого девушку отвели в переднюю часть самолета, где для нее приготовили место для родов. Сам Виктор помогал врачам в этом деле: приносил простыни, лекарства, горячую воду.

Благодаря слаженной работе медиков и персонала авиарейса, на свет родилась здоровая девочка, сообщил телеканал «Рен.тв».

Теперь бортпроводник рассказывает, что готов к родам с женой.

«Роды на борту – явление достаточно нечастое. В предыдущий раз наши бортпроводники приняли роды на высоте семь тысяч метров на рейсе, который летел в Екатеринбург», – отметила пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова.

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