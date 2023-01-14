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53 минуты назад

Отдых в феврале обойдется вдвое дороже январского

Авторадио

Самые дешевые туры на российские горнолыжные курорты и за границу продаются сейчас на середину и конец января. В феврале стоимость аналогичных поездок за рубеж будет выше на 25%, а в Красную Поляну и Шерегеш — вдвое, выяснили «Известия». Тенденцию подтвердили сочинские туроператоры. По их словам, теперь весь сезон на горнолыжных курортах действуют «праздничные» цены из-за высокого спроса.

Отдых в феврале обойдется вдвое дороже январского
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о ценах на российские горнолыжные курорты в январе и феврале Авторадио рассказала интернет-маркетолог сервиса онлайн бронирования Travelata.ru Светлана Душинова:

«В Красную Поляну сейчас на ближайшую неделю можно найти туры порядка 50-55 тысяч рублей за двоих на неделю в отель 2-3 звезды, который будет находиться рядом с подъёмником. Что всегда очень важно для любителей активного спорта. Тоже самое в начале февраля обойдется уже порядка 60-65 тысяч рублей. Если мы идем дальше, к середине или к концу февраля, где еще 4 выходных у нас, то цены могут подниматься еще на 10-15 %. Второй по популярности горнолыжный курорт - это Шерегеш. Сейчас можно будет улететь где-то за 557 тысяч рублей. И в феврале, даже в самом начале, это уже 77 тысяч рублей».

Отметим, февраль - это месяц любителей горнолыжных курортов. В этом время спадают морозы и увеличивается световой день.

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