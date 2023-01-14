Отдых в феврале обойдется вдвое дороже январского

«В Красную Поляну сейчас на ближайшую неделю можно найти туры порядка 50-55 тысяч рублей за двоих на неделю в отель 2-3 звезды, который будет находиться рядом с подъёмником. Что всегда очень важно для любителей активного спорта. Тоже самое в начале февраля обойдется уже порядка 60-65 тысяч рублей. Если мы идем дальше, к середине или к концу февраля, где еще 4 выходных у нас, то цены могут подниматься еще на 10-15 %. Второй по популярности горнолыжный курорт - это Шерегеш. Сейчас можно будет улететь где-то за 557 тысяч рублей. И в феврале, даже в самом начале, это уже 77 тысяч рублей».